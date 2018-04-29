"Галатасарай" победил "Бешикташ" в ключевом матче чемпионата Турции

"Галатасарай" обыграл "Бешикташ" в матче 31-го тура чемпионата Турции – 2:0. Форвард "Бешикташа" Вагнер Лав (экс-ЦСКА) остался в запасе. "Галатасарай" благодаря победе вышел на первое место в турнирной таблице, обойдя "Истанбул ББ" на 1 очко.

В другой игре "Истанбул ББ" разгромил "Османлыспор", ворота которого защищал экс-голкипер "Динамо" Жидрунас Карчемарскас​. Один из голов забил бывший защитник "Москвы", "Динамо", "Крыльев Советов" и "Анжи" Александр Епуряну.

Наконец "Малатьяспор" сыграл вничью с "Акхисаром", за который 90 минут отыграл экс-форвард "Кубани" Евгений Селезнев.

За три тура до конца сезона в чемпионате Турции сразу четыре клуба претендуют на чемпионский титул, все представляют Стамбул. На счету "Галатасарая" 66 очков, у "Истанбул ББ" – 65. "Фенербахче"​, за который играет защитник сборной России Роман Нойштедтер, имеет в активе 63 очка, у "Бешикташа" – еще на 1 очко меньше.

Чемпионат Турции

Суперлига

31-й тур

"Галатасарай" – "Бешикташ" – 2:0 (1:0)

Голы: Фернанду, 23 (1:0). Родригес, 70 (2:0)

Незабитый пенальти: Гомис (Г), 66.

Удаление: Тошич, 65.

"Малатьяспор" – "Акхисар" – 0:0

"Османлыспор" – "Исанбул ББ" – 1:4 (1:0)

Голы: Чюрюксу, 42 (1:0). Вишча, 52 (1:1). Адебайор, 74, (1:2). Епуряну, 88 (1:3). Моссоро, 90 (1:4)