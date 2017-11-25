"Галатасарай" победил "Аланьяспор" без Вагнера Лав

"Галатасарай" одолел "Аланьяспор" в матче 13-го тура чемпионата Турции. Во втором тайме в составе гостей на замену вышел бывший хавбек "Урала" Чисамба Лунгу. Лучший бомбардир "Аланьяспора", экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав не попал в заявку на игру. "Галатасарай лидирует в турнирной таблице.

В другом поединке "Гезтепе" обыграл "Акхисар", в составе победителей голевой передачей отметился бывший форвард "Крыльев Советов" Адис Яхович.

Еще в одной встрече "Малатьяспор" и "Бешикташ" обошлись без голов.

Чемпионат Турции

Суперлига

13-й тур

"Гезтепе" - "Акхисар" - 2:0 (0:0)

Голы: С. Шахин, 69 (1:0). Акбунар, 79 (2:0).

"Малатьяспор" - "Бешикташ" - 0:0

"Галатасарай" - "Аланьяспор" - 2:0 (1:0)

Голы: Озтекин, 33 (1:0). Гомис, 88 (2:0).