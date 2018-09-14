"Галатасарай" перед матчем с "Локомотивом" разгромил "Касымпашу"

"Галатасарай" в матче пятого тура чемпионата Турции обыграл "Касымпашу" (4:1) в матче четвертого тура чемпионата Турции. В составе победителей дубль сделал Гарри Родригес, еще по голу забили Сердар Азиз и Эрен Дердийок.

Соперники делят первое место в чемпионате с 12 очками после пяти игр, но по дополнительным показателям Стамбульский клуб впереди. "Галатасараю" на следующей неделе предстоит матч домашний матч Лиги чемпионов против "Локомотива". Игра состоится 18 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Турции

Суперлига

5-й тур

"Галатасарай" - "Касымпаша" - 4:1 (0:0)

Голы: Дердийок, 55, Родригес, 58, 65, Азиз, 77 - Диане, 76, с пенальти.