"Галатасарай" перед матчем с "Локомотивом" разгромил "Касымпашу"

"Галатасарай" в матче пятого тура чемпионата Турции обыграл "Касымпашу" (4:1) в матче четвертого тура чемпионата Турции. В составе победителей дубль сделал Гарри Родригес, еще по голу забили Сердар Азиз и Эрен Дердийок.
Соперники делят первое место в чемпионате с 12 очками после пяти игр, но по дополнительным показателям Стамбульский клуб впереди. "Галатасараю" на следующей неделе предстоит матч домашний матч Лиги чемпионов против "Локомотива". Игра состоится 18 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени.
Чемпионат Турции
Суперлига
5-й тур
"Галатасарай" - "Касымпаша" - 4:1 (0:0)
Голы: Дердийок, 55, Родригес, 58, 65, Азиз, 77 - Диане, 76, с пенальти.