"Галатасарай" - чемпион, "Фенербахче" с Нойштедтером - в Лиге чемпионов. Чумовая развязка чемпионата Турции

Завершились матчи заключительного 34-го тура чемпионата Турции. Чемпионом страны в рекордный 21-й раз стал "Галатасарай". В последней игре ему достаточно было не проиграть "Гезтепе", и подопечные Фатиха Терима задачу перевыполнили, победив 1:0.

До последнего тура на титул претендовал 19-кратный чемпион страны "Фенербахче". В заключительном матче клуб выиграл у "Коньяспора", но все-таки отстал от стамбульских соседей за счет их победы. В составе "Фенера" на поле появились защитник сборной России Роман Нойштедтер, экс-игрок "Зенита" Нету и бывший капитан "Динамо" Матье Вальбуэна. Еще два бывших футболиста "Зенита" Жулиану и Мартин Шкртел не приняли участия в игре. За "Коньяспор" забил бывший форвард "Крыльев Советов" Адис Яхович. Благодаря второму месту "Фенер

Теоретически на чемпионство в последнем туре претендовал "Истанбул ББ", но его конкуренты провели свои матчи лучше. Отметим, что "Истанбул ББ" лидировал большую часть сезона. В матче против "Касымпаши" на поле появился основной защитник команды Александр Епуряну, ранее игравший за "Москву", "Динамо", "Крылья Советов" и "Анжи". Клуб сыграет в Лиге Европы.

До 32-го тура на чемпионство претендовал "Бешикташ", который также сыграет в Лиге Европы. В заключительном туре он разгромил "Сивасспор" благодаря хет-трику канадца Кайла Ларена. Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав остался в запасе, а еще один экс-армеец Джанер Эркин пропускал игру из-за травмы. За "Сивасспор" вышел экс-хавбек "Локомотива" Делвин Ндинга, который был удален с поля.

Чемпионат Турции

Суперлига

34-й тур

"Гезтепе" - "Галатасарай" - 0:1 (0:0)

Гол: Гомис, 66 - с пенальти.

"Бешикташ" - "Сивасспор" - 5:1 (1:0)

Голы: Талиска, 29 (1:0). Ларен, 50 (2:0). Арслан, 54 (2:1). Ларен, 74 (3:1). Ларен, 76 (4:1). Бабел, 86 (5:1).

Удаление: Ндинга (С), 66.

"Истанбул ББ" - "Касымпаша" - 3:2 (2:2)

Голы: Илдыз, 6 (0:1). Диане, 27 (0:2). Вишча, 30 (1:2). Адебайор, 36 (2:2). Аедбайор, 61 (3:2).

Незабитый пенальти: Эмре Белезоглу (И), 52.

"Фенербахче" - "Коньяспор" - 3:2 (2:0)

Голы: Фернандау, 28 (1:0). Ай, 34 - в свои ворота (2:0). Сольдадо, 65 - с пенальти (3:0). Фофана, 70 (3:1). Яхович, 73 (3:2).