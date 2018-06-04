"Галатасарай" арендует Мусу?

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса может продолжить карьеру в "Галатасарае", утверждает Sporundibi.com. Руководство турецкого клуба уже вступило в переговоры с "лисами" и намерено арендовать 25-летнего игрока на сезон-2018/19.

Напомним, что во второй половине прошедшего сезона Муса выступал на правах аренды в ЦСКА. Нигерийский форвард отметился 5 голами в 9 матчах чемпионата России.



Контракт Мусы с "Лестером рассчитан до 2020 года. Игрок вошел в окончательный состав сборной Нигерии на чемпионат мира-2018.