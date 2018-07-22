Габулов выиграл с "Брюгге" Суперкубок Бельгии

"Брюгге" стал обладателем Суперкубка Бельгии. В матче за трофей чемпион страны победил обладателя Кубка "Стандард" со счетом 2:1. В составе "Брюгге" с начала года играет вратарь сборной России Владимир Габулов, однако в этой игре он не попал в заявку.

Таким образом, Габулов выиграл уже два трофея с "Брюгге". Он числился в заявке сборной России на чемпионате мира-2018, но на поле не вышел.

Суперкубок Бельгии

"Брюгге" - "Стандард" - 2:1 (2:0)

Голы: Ванакен, 39 (1:0). Уэсли, 43 (2:0). Жуниор, 50 (2:1).