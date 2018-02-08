Габулов – в запасе "Брюгге" на матч против "Стандарда"

Стал известен стартовый состав "Брюгге" на матч 1/2 финала Кубка Бельгии против "Стандарда". В запасе "Брюгге" остался российский вратарь Владимир Габулов. Место в воротах займет Кеннет Вермер.

Напомним, первая встреча между командами завершилась со счетом 4:1 в пользу клуба из Льежа.