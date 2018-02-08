Габулов – в запасе "Брюгге" на матч против "Стандарда"

Стал известен стартовый состав "Брюгге" на матч 1/2 финала Кубка Бельгии против "Стандарда". В запасе "Брюгге" остался российский вратарь Владимир Габулов. Место в воротах займет Кеннет Вермер.
Напомним, первая встреча между командами завершилась со счетом 4:1 в пользу клуба из Льежа.
Hier zijn jullie Brugse XI! #PakjunderSjerpe🔵⚫🔵⚫ #CluSta pic.twitter.com/uByfvptPMD– Club Brugge KV (@ClubBrugge) 8 февраля 2018 г.
Nika11
Для этого Черчесов и в сборной его держал,что бы весомее был,но игра все ставит на свои места.
22:27
Спринт
Первый шаг Габулова на протирание штанов об лавку запасных сделан (даже удивительно долго в "Брюгге" терпели кучу пропущенных мячей). Следующий шаг - аренда обратно в РФПЛ.
22:06