21:57 | Футбол — Зарубежные

Габулов – в запасе "Брюгге" на матч против "Стандарда"

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Стал известен стартовый состав "Брюгге" на матч 1/2 финала Кубка Бельгии против "Стандарда". В запасе "Брюгге" остался российский вратарь Владимир Габулов. Место в воротах займет Кеннет Вермер.

Напомним, первая встреча между командами завершилась со счетом 4:1 в пользу клуба из Льежа.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Nika11

Для этого Черчесов и в сборной его держал,что бы весомее был,но игра все ставит на свои места.

22:27

Спринт

Первый шаг Габулова на протирание штанов об лавку запасных сделан (даже удивительно долго в "Брюгге" терпели кучу пропущенных мячей). Следующий шаг - аренда обратно в РФПЛ.

22:06