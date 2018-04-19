Габулов - в старте "Брюгге" на матч с "Шарлеруа"

Тренерский штаб "Брюгге" определился со стартовым составом на матч 4-го тура плей-офф чемпионата Бельгии против "Шарлеруа". С первых минут на поле у хозяев выйдет российский вратарь Владимир Габулов.

Отметим, что голкипер, пополнивший состав "Брюгге" в зимнее трансферное окно, в седьмой раз попал в стартовый состав черно-синих. В шести предыдущих играх он пропустил 14 мячей.

Матч "Брюгге" - "Шарлеруа" начнется в 21.30 по московскому времени.