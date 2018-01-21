Габулов - в старте "Брюгге" на матч против "Антверпена"

Новичок "Брюгге" голкипер Владимир Габулов попал в стартовый состав команды на матч 22-го тура чемпионата Бельгии против "Антверпена".
Эта встреча станет для россиянина первой в составе клуба из Брюгге. 34-летний вратарь перебрался в бельгийский клуб в январе из тульского "Арсенала".
Hier zijn jullie Brugse XI voor #AntClu! #OneTeam pic.twitter.com/VuA4fiM8cS– Club Brugge KV (@ClubBrugge) 21 января 2018 г.
Начало матча - в 16.30. Следить за его событиями можно с помощью онлайн-трансляции здесь.
Голкипер сборной России пропустил два мяча в первом тайме - после двух ударов по своим воротам.
Габулов пропустил первый гол в чемпионате Бельгии pic.twitter.com/IJNty2j9Wp– СЭ Футбол (@football_se) 21 января 2018 г.
А Габулов пропустил второй гол. "Антверпен" – "Брюгге" – 2:0 после первого тайма https://t.co/HXdxbI1b41 pic.twitter.com/toh0wXR6d0– СЭ Футбол (@football_se) 21 января 2018 г.
SportF@n
расстреливали с убойных позиций. По первому голу ещё были какие-то шансы небольшие, но по второму вообще без вариантов
18:00
Arty
Как то пока не очень удачно(
17:33
Jean4
Удачи!
16:54
Dymanomashina
Интересно
16:14
Igorello97
Будем смотреть.
16:01