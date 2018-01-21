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Габулов - в старте "Брюгге" на матч против "Антверпена"

Габулов проводит первый матч за "Брюгге". Live! Фото "СЭ"
Габулов проводит первый матч за "Брюгге". Live! Фото "СЭ"
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Новичок "Брюгге" голкипер Владимир Габулов попал в стартовый состав команды на матч 22-го тура чемпионата Бельгии против "Антверпена".

Эта встреча станет для россиянина первой в составе клуба из Брюгге. 34-летний вратарь перебрался в бельгийский клуб в январе из тульского "Арсенала".

Начало матча - в 16.30. Следить за его событиями можно с помощью онлайн-трансляции здесь.

Голкипер сборной России пропустил два мяча в первом тайме - после двух ударов по своим воротам.

 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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SportF@n

расстреливали с убойных позиций. По первому голу ещё были какие-то шансы небольшие, но по второму вообще без вариантов

18:00

Arty

Как то пока не очень удачно(

17:33

Jean4

Удачи!

16:54

Dymanomashina

Интересно

16:14

Igorello97

Будем смотреть.

16:01