Габулов - в старте "Брюгге" на матч против "Антверпена"

Новичок "Брюгге" голкипер Владимир Габулов попал в стартовый состав команды на матч 22-го тура чемпионата Бельгии против "Антверпена".

Эта встреча станет для россиянина первой в составе клуба из Брюгге. 34-летний вратарь перебрался в бельгийский клуб в январе из тульского "Арсенала".

Начало матча - в 16.30. Следить за его событиями можно с помощью онлайн-трансляции здесь.

Голкипер сборной России пропустил два мяча в первом тайме - после двух ударов по своим воротам.