Габулов стал чемпионом Бельгии вместе с "Брюгге"

"Брюгге" досрочно завоевал титул чемпиона Бельгии. Вместе с командой победителем турнира стал российский голкипер Владимир Габулов.

В матче девятого тура чемпионской группы "Брюгге" сыграл вничью со "Стандардом" (1:1). За тур до окончания лучший клуб чемпионаат опережает идущий вторым "Стандард" на четыре очка (46 против 42) и уже не опустится с первой строчки.

Сегодня Габулов остался на скамейке запасных. Российский вратарь после перехода в зимнее трансферное окно из тульского "Арсенала" провел 10 матчей за "Брюгге", в которых пропустил 21 мяч.

В других матчах "Гент" обыграл "Андерлехт" (1:0), а "Генк" выиграл у "Шарлеруа" (4:1).

Чемпионат Бельгии

Чемпионская группа

9-й тур

"Стандард" - "Брюгге" - 1:1

Голы: Лаифис, 11 (1:0). Фоссен, 42 (1:1).

"Брюгге": Хорват, Денсвил, Мехеле, Кулс, Пулен, Вормер, Ванакен (Декарли, 90+2), Накамба, Фоссен (Симонс, 74), Уэсли, Диатта (Деннис, 79).

Предупреждения: Фоссен, 45+2. Денсвил, 47. Хорват, 83. Деннис, 87. Пулен, 90+1. Ванакен, 90+2. Накамба, 90+4.

13 мая. Льеж. Стадион Maurice Dufrasne (Sclessin).

"Гент" - "Андерлехт" - 1:0

Гол: Саймон, 60

"Генк" - "Шарлеруа" - 4:1

Голы: Саматта, 25, 61, Троссар, 34, Ндонгала, 77 - Бенавенте, 31