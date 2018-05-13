Габулов стал чемпионом Бельгии вместе с "Брюгге"

"Брюгге" досрочно завоевал титул чемпиона Бельгии. Вместе с командой победителем турнира стал российский голкипер Владимир Габулов.
В матче девятого тура чемпионской группы "Брюгге" сыграл вничью со "Стандардом" (1:1). За тур до окончания лучший клуб чемпионаат опережает идущий вторым "Стандард" на четыре очка (46 против 42) и уже не опустится с первой строчки.
Сегодня Габулов остался на скамейке запасных. Российский вратарь после перехода в зимнее трансферное окно из тульского "Арсенала" провел 10 матчей за "Брюгге", в которых пропустил 21 мяч.
В других матчах "Гент" обыграл "Андерлехт" (1:0), а "Генк" выиграл у "Шарлеруа" (4:1).
Чемпионат Бельгии
Чемпионская группа
9-й тур
"Стандард" - "Брюгге" - 1:1
Голы: Лаифис, 11 (1:0). Фоссен, 42 (1:1).
"Брюгге": Хорват, Денсвил, Мехеле, Кулс, Пулен, Вормер, Ванакен (Декарли, 90+2), Накамба, Фоссен (Симонс, 74), Уэсли, Диатта (Деннис, 79).
Предупреждения: Фоссен, 45+2. Денсвил, 47. Хорват, 83. Деннис, 87. Пулен, 90+1. Ванакен, 90+2. Накамба, 90+4.
13 мая. Льеж. Стадион Maurice Dufrasne (Sclessin).
"Гент" - "Андерлехт" - 1:0
Гол: Саймон, 60
"Генк" - "Шарлеруа" - 4:1
Голы: Саматта, 25, 61, Троссар, 34, Ндонгала, 77 - Бенавенте, 31
Последний Легион
Пропускать с Габуловым по 3-4 мяча и стать чемпионами?? Кру-у-у-таа, чо ))))))))))
21:58
Митяй.КБ
Ну если стал чемпионом самого чемпионата Бельгии,однозначно номер один в сборной)
21:38
Wild Weasel
Фили, то же самое хотел написать! Как так-то? Столько проиграли и пропустили - и чемпиньоны??? <facepalm>
21:20
Slim Taller
Молодцы, хоть додумались оставить его на лавке.Иначе труба.
21:19
Фили
что там за чемпионат то)как не почитаешь габулов в воротах,брюгге проиграл,пропустил 3-4 мяча и стал чемпионом)
21:13
doctordread
10 (-21) в команде-чемпионе. ну это железное место в сборной.
21:05