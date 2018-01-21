Габулов пропустил первый гол за "Брюгге". Видео

Габулов проводит первый матч за "Брюгге". Live! Фото "СЭ"

Голкипер сборной России Владимир Габулов проводит первый матч за "Брюгге".

В игре 22-го тура чемпионата Бельгии "Антверпен" - "Брюгге" хозяева вышли вперед на 22-й минуте встречи.

После подачи защитники черно-синих не смогли выбить мяч из своей штрафной площади, и полузащитник Матеус, находясь во вратарской соперника, направил мяч в угол в ворот российского вратаря.

Таким образом, Габулов пропустил свой первый гол в чемпионате Бельгии.

Следить за событиями матча можно с помощью онлайн-трансляции здесь.