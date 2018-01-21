17:02 | Футбол — Зарубежные

Габулов пропустил первый гол за "Брюгге". Видео

Габулов проводит первый матч за "Брюгге". Live! Фото "СЭ"
Габулов проводит первый матч за "Брюгге". Live! Фото "СЭ"

Голкипер сборной России Владимир Габулов проводит первый матч за "Брюгге".

В игре 22-го тура чемпионата Бельгии "Антверпен" - "Брюгге" хозяева вышли вперед на 22-й минуте встречи.

После подачи защитники черно-синих не смогли выбить мяч из своей штрафной площади, и полузащитник Матеус, находясь во вратарской соперника, направил мяч в угол в ворот российского вратаря.

Таким образом, Габулов пропустил свой первый гол в чемпионате Бельгии.

Следить за событиями матча можно с помощью онлайн-трансляции здесь.

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий