Габулов пропустил первый гол за "Брюгге". Видео

Голкипер сборной России Владимир Габулов проводит первый матч за "Брюгге".
В игре 22-го тура чемпионата Бельгии "Антверпен" - "Брюгге" хозяева вышли вперед на 22-й минуте встречи.
После подачи защитники черно-синих не смогли выбить мяч из своей штрафной площади, и полузащитник Матеус, находясь во вратарской соперника, направил мяч в угол в ворот российского вратаря.
Таким образом, Габулов пропустил свой первый гол в чемпионате Бельгии.
Следить за событиями матча можно с помощью онлайн-трансляции здесь.
Габулов пропустил первый гол в чемпионате Бельгии pic.twitter.com/IJNty2j9Wp– СЭ Футбол (@football_se) 21 января 2018 г.