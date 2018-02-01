Габулов пропустил 4 мяча в полуфинале Кубка Бельгии

Льежский "Стандард" в первом матче 1/2 финала Кубка Бельгии разгромил "Брюгге" со счетом 4:1.
В составе гостей четвертую встречу (1 победа, 1 ничья, 2 поражения) провел российский голкипер Владимир Габулов. В первых трех он пропускал по два мяча.
Ответный матч пройдет 8 февраля.
Кубок Бельгии
1/2 финала
Первый матч
"Стандард" - "Брюгге" - 4:1 (2:0)
Голы: Эмон, 19 (1:0). Эмон, 25 (2:0). Эмон, 54 (3:0). Эдмилсон Жуниор, 57 (4:0). Митрович, 82 (4:1).
"Брюгге": Габулов, Денсвил, Мехеле, Кулс, Вормер, Класи (Митрович, 45), Ванакен, Накамба, Ванлерберге (Уэсли, 45), Лимбомб, Диаби (Деннис, 69).
Предупреждения: Класи, 41. Вормер, 72. Деннис, 76.
31 января. Льеж. Стадион "Морис Дюфран".
Оборона "Брюгге". Какие вопросы к Габулову? Но счет то 0:2 уже pic.twitter.com/x6CLBMrcJ2– Андрей Кузичев (@Andy73sr) 31 января 2018 г.
Кошмар Габулова. Уже 0:4 pic.twitter.com/jLV7UwIT1M– Андрей Кузичев (@Andy73sr) 31 января 2018 г.
Мойка для бомжей
Не ну 0Габулов полюбому претендует на место в основном составе сборной,Акинфеев слабее
09:37
ЦСКА71
Даже если учитывать что оборона Брюгге как проходной двор, всё равно имхо тренер посадит Владимира на лавку в следующих играх. Тренера парни суеверные, а с Володей в воротах не прёт, видимо подсказа защам нет и они как бараны топчуться и кучкуются. Вратарь помимо личных качеств должен уметь общаться с оборнцами и выстраивать их. Тут этого нет в т.ч. и из-за языкового барьера. Короче зря ушёл.
09:28
Веравалер
Зато Брюгге - очень красивый и комфортный городишко...
09:12
Igrok Igorek
Продолжаем верить, что Габулов хороший вратарь...
07:56
igogohruhru
Может вернется? В Арсенале такая компания собирается. еще в кубки выйдут!
06:51
Митяй Антибомж
Двойную норму Володька выдал ))
05:01
Спринт
Статистика для голкипера просто ужасная. 10 мячей в 4 играх - это не для претендента на роль основного вратаря лидера чемпионата Бельгии. Если в ближайшее время не будет серии (сухих) матчей, то уделом Габулова будет либо лавка запасных, либо аренда по нисходящей.
04:36
ЗлобныйЖиртрест
В Бельгии всегда много забивают, команды играют в атакующий футбол. И кстати это прекрасно для зрителей. А игру вратаря оценивать надо не пропущенными мячами, а отбитыми
03:33
индеец_Джо
Глоры торжествуют: пропускает исключительно Габулов, а не "Брюгге".
03:15
Flamenco
Володя, это попадос! С другой стороны, Брюгге никакой!
02:20
Alex3114
Ну, для его-то уровня немного пропустил :)
02:15
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
такой талант уехал...
01:30
= Даль =
Майкл Теоклитос 2.0
01:14
delacrua
ахаха. зря перешел... они думали, что вратарь выручит. но, нет.. на лавку и о сборной забудь вовик )))
01:07
G14
4 игры : 10 мячей ! И это Бельгия ! Не топ чемпионат ! Представляете ! Ну какая ему сборная ???
01:04
fcsmfan
А мог бы щас спокойно пряники есть перед телевизором
01:03
ЗЮК~
nikitka2254,пишибезпробелов,малолетний сгусток.
01:03
shpasic
а вратарь есть?
00:55
Юный Люцифер
Вопрос на миллион: Оборона у Брюгге вообще есть или где?
00:51
Fibonacci
nikitka2254 ты то никитос куда большего достиг))))))))
00:48
nikitka2254
Как будто кто то удивлен тем что этот недо вратарь столько пускает))))))))))))
00:45