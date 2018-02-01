Габулов пропустил 4 мяча в полуфинале Кубка Бельгии

Льежский "Стандард" в первом матче 1/2 финала Кубка Бельгии разгромил "Брюгге" со счетом 4:1.

В составе гостей четвертую встречу (1 победа, 1 ничья, 2 поражения) провел российский голкипер Владимир Габулов. В первых трех он пропускал по два мяча.

Ответный матч пройдет 8 февраля.

Кубок Бельгии

1/2 финала

Первый матч

"Стандард" - "Брюгге" - 4:1 (2:0)

Голы: Эмон, 19 (1:0). Эмон, 25 (2:0). Эмон, 54 (3:0). Эдмилсон Жуниор, 57 (4:0). Митрович, 82 (4:1).

"Брюгге": Габулов, Денсвил, Мехеле, Кулс, Вормер, Класи (Митрович, 45), Ванакен, Накамба, Ванлерберге (Уэсли, 45), Лимбомб, Диаби (Деннис, 69).

Предупреждения: Класи, 41. Вормер, 72. Деннис, 76.

31 января. Льеж. Стадион "Морис Дюфран".