00:37 | Футбол — Зарубежные

Габулов пропустил 4 мяча в полуфинале Кубка Бельгии

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Льежский "Стандард" в первом матче 1/2 финала Кубка Бельгии разгромил "Брюгге" со счетом 4:1.

В составе гостей четвертую встречу (1 победа, 1 ничья, 2 поражения) провел российский голкипер Владимир Габулов. В первых трех он пропускал по два мяча.

Ответный матч пройдет 8 февраля.

Кубок Бельгии

1/2 финала

Первый матч

"Стандард" - "Брюгге" - 4:1 (2:0)

Голы: Эмон, 19 (1:0). Эмон, 25 (2:0). Эмон, 54 (3:0). Эдмилсон Жуниор, 57 (4:0). Митрович, 82 (4:1).

"Брюгге": Габулов, Денсвил, Мехеле, Кулс, Вормер, Класи (Митрович, 45), Ванакен, Накамба, Ванлерберге (Уэсли, 45), Лимбомб, Диаби (Деннис, 69).

Предупреждения: Класи, 41. Вормер, 72. Деннис, 76. 

31 января. Льеж. Стадион "Морис Дюфран".

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КОММЕНТАРИИ (21)
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Мойка для бомжей

Не ну 0Габулов полюбому претендует на место в основном составе сборной,Акинфеев слабее

09:37

ЦСКА71

Даже если учитывать что оборона Брюгге как проходной двор, всё равно имхо тренер посадит Владимира на лавку в следующих играх. Тренера парни суеверные, а с Володей в воротах не прёт, видимо подсказа защам нет и они как бараны топчуться и кучкуются. Вратарь помимо личных качеств должен уметь общаться с оборнцами и выстраивать их. Тут этого нет в т.ч. и из-за языкового барьера. Короче зря ушёл.

09:28

Веравалер

Зато Брюгге - очень красивый и комфортный городишко...

09:12

Igrok Igorek

Продолжаем верить, что Габулов хороший вратарь...

07:56

igogohruhru

Может вернется? В Арсенале такая компания собирается. еще в кубки выйдут!

06:51

Митяй Антибомж

Двойную норму Володька выдал ))

05:01

Спринт

Статистика для голкипера просто ужасная. 10 мячей в 4 играх - это не для претендента на роль основного вратаря лидера чемпионата Бельгии. Если в ближайшее время не будет серии (сухих) матчей, то уделом Габулова будет либо лавка запасных, либо аренда по нисходящей.

04:36

ЗлобныйЖиртрест

В Бельгии всегда много забивают, команды играют в атакующий футбол. И кстати это прекрасно для зрителей. А игру вратаря оценивать надо не пропущенными мячами, а отбитыми

03:33

индеец_Джо

Глоры торжествуют: пропускает исключительно Габулов, а не "Брюгге".

03:15

Flamenco

Володя, это попадос! С другой стороны, Брюгге никакой!

02:20

Alex3114

Ну, для его-то уровня немного пропустил :)

02:15

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

такой талант уехал...

01:30

= Даль =

Майкл Теоклитос 2.0

01:14

delacrua

ахаха. зря перешел... они думали, что вратарь выручит. но, нет.. на лавку и о сборной забудь вовик )))

01:07

G14

4 игры : 10 мячей ! И это Бельгия ! Не топ чемпионат ! Представляете ! Ну какая ему сборная ???

01:04

fcsmfan

А мог бы щас спокойно пряники есть перед телевизором

01:03

ЗЮК~

nikitka2254,пишибезпробелов,малолетний сгусток.

01:03

shpasic

а вратарь есть?

00:55

Юный Люцифер

Вопрос на миллион: Оборона у Брюгге вообще есть или где?

00:51

Fibonacci

nikitka2254 ты то никитос куда большего достиг))))))))

00:48

nikitka2254

Как будто кто то удивлен тем что этот недо вратарь столько пускает))))))))))))

00:45