Габулов начнет матч против "Стандарда" в запасе

Российский вратарь "Брюгге" Владимир Габулов начнет матч 28-го тура чемпионата Бельгии против "Стандарда" на скамейке запасных. В четвертой игре подряд место в воротах бельгийской команды займет Кеннет Фермер.

Напомним, 34-летний россиянин этой зимой перебрался в "Брюгге" из тульского "Арсенала". На его счету 4 игры и 9 пропущенных мячей в составе черно-синих.