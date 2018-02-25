19:09 25 февраля | Футбол — Зарубежные

Габулов начнет матч против "Стандарда" в запасе

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Российский вратарь "Брюгге" Владимир Габулов начнет матч 28-го тура чемпионата Бельгии против "Стандарда" на скамейке запасных. В четвертой игре подряд место в воротах бельгийской команды займет Кеннет Фермер.

Напомним, 34-летний россиянин этой зимой перебрался в "Брюгге" из тульского "Арсенала". На его счету 4 игры и 9 пропущенных мячей в составе черно-синих.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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James Gang

Габул уже залёг на дно в Брюгге...

21:36 25 февраля

Lennon

Все, Володька! Вот оно! Брюггинское дно!

20:57 25 февраля

Logva

как 4 игры???он еще в кубке играл и там 4 заглотил!!!так что его статистика 5 матчей и 13 пропущеных!!!но это не помешает Чечесову(самому слабому тренеру за всю историю сборной)взять земляка на чм третьим вратарем!!!

20:09 25 февраля

клад555

Щас спою не уписайся со смеху!Что за народ...хоть бы один поддержал...фу млять....быдло одно

19:48 25 февраля

Владислав

Все, отыгрался в Бельгии... Чего было уходить?

19:20 25 февраля

Slim Taller

Для сборной сойдёт шестым вратарём,а Брюгге такие пассажиры не нужны.

19:20 25 февраля

Щас спою

Как так то?????Лучший вратарь России и на лавочке,ахааа

19:16 25 февраля

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