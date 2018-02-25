Габулов начнет матч против "Стандарда" в запасе

Российский вратарь "Брюгге" Владимир Габулов начнет матч 28-го тура чемпионата Бельгии против "Стандарда" на скамейке запасных. В четвертой игре подряд место в воротах бельгийской команды займет Кеннет Фермер.
Напомним, 34-летний россиянин этой зимой перебрался в "Брюгге" из тульского "Арсенала". На его счету 4 игры и 9 пропущенных мячей в составе черно-синих.
En hier zijn onze Brugse XI! #StaClu pic.twitter.com/vZhNsoTSwn– Club Brugge KV (@ClubBrugge) 25 февраля 2018 г.
James Gang
Габул уже залёг на дно в Брюгге...
21:36 25 февраля
Lennon
Все, Володька! Вот оно! Брюггинское дно!
20:57 25 февраля
Logva
как 4 игры???он еще в кубке играл и там 4 заглотил!!!так что его статистика 5 матчей и 13 пропущеных!!!но это не помешает Чечесову(самому слабому тренеру за всю историю сборной)взять земляка на чм третьим вратарем!!!
20:09 25 февраля
клад555
Щас спою не уписайся со смеху!Что за народ...хоть бы один поддержал...фу млять....быдло одно
19:48 25 февраля
Владислав
Все, отыгрался в Бельгии... Чего было уходить?
19:20 25 февраля
Slim Taller
Для сборной сойдёт шестым вратарём,а Брюгге такие пассажиры не нужны.
19:20 25 февраля
Щас спою
Как так то?????Лучший вратарь России и на лавочке,ахааа
19:16 25 февраля