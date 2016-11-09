Футбольные матчи в Греции временно отменены

Федерация футбола Греции объявила о временной приостановке проведения всех матчей на профессиональном уровне. Как сообщает AFP, причиной такого решения стал пожар при подозрительных обстоятельствах, который случился в доме главы Национальной арбитражной комиссии. По этому инциденту ведется расследование, есть основания полагать, что имел место поджог.

Ранее ФИФА доверила в порядке исключения право управления греческой футбольной федерацией правительству страны, которое намерено побороть коррупцию в местном футболе.