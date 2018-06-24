Футбольная команда и тренер пропали в пещере

11 футболистов и тренер пропали в пещере Кхао Луанг в Таиланде, информирует Bangkok Post. Сотрудники национального парка попытались найти их, но из-за плохих погодных условий были вынуждены прервать операцию.

Спортсмены каждые выходные тренировались на расположенном неподалеку футбольном поле. Накануне служащие парка нашли у входа в пещеру мотоцикл и 11 велосипедов, а также спортинвентарь.



В местном футбольном клубе подтвердили, что это вещи пропавших игроков и тренера. Несколько человек видели, как спортсмены входили в пещеру, знаменитую сталактитами и сталагмитами.

Пещера расположена за небольшим заливом, вход в нее закрывают, если уровень воды повышается настолько, что может вызвать обвал в устье. Предположительно, пропавшие находятся внутри. Поиски продолжаются.

