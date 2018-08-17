Видеотрансляции игр "Барселоны" и "Реала" - на сайте "СЭ"

Теперь матчи ла лиги и серии А можно смотреть на нашем сайте.

В этот уик-энд пройдут первые матчи в чемпионатах Испании и Италии. Игры топ-клубов двух ведущих футбольных европейских лиг – ла лиги и серии А – вы теперь можете смотреть на сайте "СЭ".

Один из лучших игроков мира последнего десятилетия Криштиану Роналду этим летом переехал из Испании в Италию. Его "Ювентус" стартует в серии А в субботу, 18 августа. В этот же день встречаются "Лацио" и "Наполи". В воскресенье, 19 августа, первые матчи в чемпионате Италии-2018/19 проводят еще два фаворита – "Рома" и "Интер".

В субботу, 18 августа, первый матч в чемпионате Испании-2018/19 играет "Барселона". "Реал" стартует в ла лиге в воскресенье, 19 августа. Еще один фаворит сезона "Атлетико" в понедельник, 20 августа, сыграет в гостях с "Валенсией", в которую перешел один из российских героев ЧМ-2018 Денис Черышев.

Смотреть трансляции можно на этой странице.

"Кьево" – "Ювентус". Чемпионат Италии, серия А, 1-й тур. 18 августа, суббота. Начало онлайн-трансляции – 19.00 (время московское)

"Лацио" – "Наполи". Чемпионат Италии, серия А, 1-й тур. 18 августа, суббота. Начало онлайн-трансляции – 21.30 (мск)

"Барселона" – "Алавес". Чемпионат Испании, ла лига, 1-й тур. 18 августа, суббота. Начало онлайн-трансляции – 23.15 (мск)

"Торино" – "Рома". Чемпионат Италии, серия А, 1-й тур. 19 августа, воскресенье. Начало онлайн-трансляции – 19.00 (мск)

"Сассуоло" – "Интер". Чемпионат Италии, серия А, 1-й тур. 19 августа, воскресенье. Начало онлайн-трансляции – 21.30 (мск)

"Реал" Мадрид – "Хетафе". Чемпионат Испании, ла лига, 1-й тур. 19 августа, воскресенье. Начало онлайн-трансляции – 23.15 (мск)

"Валенсия" – "Атлетико". Чемпионат Испании, ла лига, 1-й тур. 20 августа, понедельник. Начало онлайн-трансляции – 21.00 (мск)