20:23 | Футбол — Зарубежные

Франк де Бур возглавил "Атланту Юнайтед"

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Голландский тренер Франк де Бур в ближайшее время приступит к работе в клубе MLS "Атланта Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба.

Известный в прошлом футболист подписал с командой долгосрочное соглашение, но дата его окончания не разглашается. Помимо него, на пост рулевого в "Атланте" претендовал бывший защитник "Барселоны" и сборной Испании Карлес Пуйоль.

Спортивные амбиции клуба, изложенные в долгосрочной стратегии стать лучшими в стране, явно соответствуют моим личным амбициям, - цитирует Де Бура официальный сайт клуба. - Я хотел бы развить нынешний успех и создать надежную и прочную основу для клуба на вершине MLS и за его пределами. Помимо амбиций клуба, ценности, культура и философия всей организации играют жизненно важную роль для достижения успеха. Это именно то, во что я верю, как человек и как тренер. Всё это в совокупности делает меня очень счастливым быть частью этого клуба. 

Ранее "Атланту" возглавлял Херардо Мартино, под его руководством команда в прошло году выиграла титул чемпионов MLS.

 

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