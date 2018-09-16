"Фламенго" с Витинью вырвал ничью у "Васку да Гама", играя в меньшинстве

"Васку да Гама" сыграл вничью с "Фламенго" (1:1) в матче 25-го тура чемпионата Бразилии. Бывший игрок ЦСКА Витинью вышел в стартовом составе "Фла" и был заменен на 78-й минуте.

У "Васку" отличился Андрес Риос. "Фламенго" после удаления Диего остался в меньшинстве, но все же спасся от поражения благодаря автоголу Луиса Густаво.

"Фламенго" набрал 45 очков и занимает четвертое место. У "Васку" 25 очков и 17-я позиция.

Чемпионат Бразилии

Серия А

25-й тур

"Васку да Гама" - "Фламенго" - 1:1 (1:0)

Голы: Риос, 25 - Луис Густаво, 62, в свои ворота

Удаление: Диего ("Фламенго"), 59