"Фламенго" и "Крузейру" сыграют в финале Кубка Бразилии

"Фламенго" на своем поле выиграл у "Ботафого" в ответном матче 1/2 финала Кубка Бразилии. Автором единственного гола стал экс-игрок "Вольфсбурга", "Атлетико" и "Ювентуса" Диегу.

В другом полуфинальном поединке "Крузейру" с минимальным счетом выиграл у "Гремиу", за который с первых минут на поле вышли Лукас Барриос и Луан, и судьба путевки в финал решилась в серии пенальти, так как в первой встрече со счетом 1:0 выиграл клуб из Порту-Алегри. Нападающий сборной Бразилии, которым интересовался "Спартак", не реализовал свою попытку, и его команда вылетела из турнира.

Кубок Бразилии

1/2 финала

Ответные матчи

"Фламенго" - "Ботафого" - 1:0 (0:0)

Гол: Диегу, 70.

Первый матч - 0:0.

"Крузейру" - "Гремиу" - 1:0 (0:0) Серия пенальти - 3:2.

Гол: Хадсон, 52.

Первый матч - 0:1.