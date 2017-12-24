"Фейеноорд" забил 5 голов "Роде", Клайверт снова забил за "Аякс"

Действующий чемпион Голландии "Фейеноорд" разгромил "Роду" в матче 18-го тура высшей лиги - 5:1. Стевен Бергейс сделал дубль и возглавил таблицу бомбардиров.

В другой встрече "Аякс" взял верх над "Виллемом II". 18-летний сын Патрика Клюйверта Джастин забил один из голов - пятый в 14 матчах сезона.

Чемпионат Голландии

Высшая лига

18-й тур

"Аякс" - "Виллем II" - 3:1 (0:0)

Голы: Сол, 53 (0:1). Клайверт, 63 (1:1). Дольберг, 72 (2:1). Нерес, 81 (81).

"Гронинген" - "Спарта" - 4:0 (0:0)

Голы: Вельдвейк, 49 (1:0). Ван Верт, 74 (2:0). Хольст, 86 - в свои ворота (3:0). Доан, 90 (4:0).

"Фейеноорд" - "Рода" - 5:1 (2:0)

Голы: Йоргенсен, 1 (1:0). Торнстра, 4 (2:0). Густафсон, 50 (2:1). Йоргенсен, 56 (3:1). Бергейс, 89 (4:1). Бергейс, 90+2 (5:1).

"Венло" - "Хераклес" - 3:1 (1:1)

Голы: Ти, 17 (1:0). Ниемайер, 27 (1:1). Ти, 54 (2:1). Ти, 76 (3:1).