"Фейеноорд" выиграл Суперкубок Голландии, несмотря на гол Бюттнера

"Фейеноорд" переиграл "Витесс" в матче за Суперкубок Голландии. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью, поэтому судьба трофея решилась в серии пенальти.

Стоит отметить, что гол у "Витесса" забил экс-защитник московского "Динамо" Александр Бюттнер.

"Фейеноорд", ставший чемпионом страны в прошлом сезоне, выиграл Суперкубок в третий раз в своей истории.

Суперкубок Голландии

"Фейеноорд" - "Витесс" - 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0, 0:0) Серия пенальти -

Голы: Торнстр, 7 (1:0). Бюттнер, 58 (1:1).