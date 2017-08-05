"Фейеноорд" выиграл Суперкубок Голландии, несмотря на гол Бюттнера

"Фейеноорд" переиграл "Витесс" в матче за Суперкубок Голландии. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью, поэтому судьба трофея решилась в серии пенальти.
Стоит отметить, что гол у "Витесса" забил экс-защитник московского "Динамо" Александр Бюттнер.
"Фейеноорд", ставший чемпионом страны в прошлом сезоне, выиграл Суперкубок в третий раз в своей истории.
Суперкубок Голландии
"Фейеноорд" - "Витесс" - 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0, 0:0) Серия пенальти -
Голы: Торнстр, 7 (1:0). Бюттнер, 58 (1:1).
FEYENOORD WINT DE JOHAN CRUIJFF SCHAAL 2017! 🥇🔴⚪#feyvit #JCSchaal pic.twitter.com/coYymr7Lqm– Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 5 августа 2017 г.