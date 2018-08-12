"Фейеноорд" на старте чемпионата Голландии уступил "Де Графсхап", "АЗ" разгромил "Бреду"

В матче первого тура чемпионата Голландии "Де Графсхап" обыграл "Фейеноорд" (2:0), а "АЗ" одержал крупную победу над "Бредой" (5:0). "Витесс" Леонида Слуцкого, как уже сообщал "СЭ", разгромил "Гронинген" (5:1).
Чемпионат Голландии
1-й тур
"Ден Хааг" - "Эммен" - 1:2 (0:2)
Голы: Беккер, 62 - Бийл, 37, Янсен, 42, с пенальти
"Де Графсхап" - "Фейеноорд" - 2:0 (1:0)
Голы: Серраренс, 31, Нийланд, 90
Удаления: Боттегин, 67 Боэтьюс, 80 (оба - "Фейеноорд")
"АЗ" - "Бреда" - 5:0 (3:0)
Голы: Свенссон, 26, Хацидакос, 30, Боаду, 42, Коопмейнерс, 79, Йонсен, 85