Фернандо Торрес - о дебюте в "Саган Тосу": "Были моменты, но этого оказалось недостаточно"

Форвард "Саган Тосу" Фернандо Торрес дебютировал за новый клуб в матче 17-го тура чемпионата Японии с "Вегалта Сендай" (0:1). Он вышел на замену на 50-й минуте и не отметился результативными действиями.

- Мы создали моменты, показывали неплохую игру, но этого не было достаточно… Рад новой обстановке. Продолжаем бороться все вместе!, - написал Торрес в Инстаграме.



Ранее "Виссел Кобе" разгромно проиграл в дебютном матче Иньесты.