"Фенербахче" вылетел из Кубка Турции в серии из 26 послематчевых пенальти, Нойштедтер реализовал свой удар

"Фенербахче" вылетел из Кубка Турции, уступив в полуфинале "Истанбулу ББ". Первый матч завершился вничью - 2:2. В ответном основное и дополнительное время завершились с таким же счетом, и были назначены послематчевые пенальти.

Серия послематчевых ударов затянулась - команды пробили по 13 пенальти. Удары нанесли и голкиперы команд - Волкан Бабаджан и Волкан Демирел, не сумевшие переиграть друг друга. Одним из бивших пенальти стал защитник сборной России Роман Нойштедтер, реализовавший седьмой удар в серии. Решающий пенальти не смог забить бразилец Соуза. Также одним из промазавших в составе "Фенербахче" стал экс-игрок "Зенита" Мартин Шкртел. Он провел полный поединок, а Нойштедтер появился на поле на 104-й минуте.

Напомним, что "Фенербахче" возглавляет бывший главный тренер сборной России и "Зенита" Дик Адвокат.

"Истанбул ББ" в финале Кубка Турции сыграет с "Коньяспором", победившим "Касымпашу" (2:3, 2:0).

Кубок Турции

1/2 финала

Ответный матч

"Фенербахче" - "Башакшехир" - 2:2 (0:1). Пенальти - 9:10

Голы: Эмре, 42 (0:1). Соу, 71 (1:1). Хульмен, 86 (1:2). Туфан, 87 (2:2).