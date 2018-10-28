"Фенербахче" уступил "Анкарагюджю", Нойштедтер отыграл весь матч

"Фенербахче" уступил "Анкарагюджю" (1:3) в матче 10-го тура чемпионата Турции.

У хозяев отличился Михаэль Фрай. У гостей забивали Рикардо Фати, Эрдем Эзгенч (с пенальти) и Мустафа Эль Кабир. На 71-й минуте у "Фенера" был удален Ислам Слимани.

В составе "Фенербахче" весь матч отыграл российский защитник Роман Нойштедтер в паре с бывшим игроком "Зенита" Мартином Шкртелом. Бывший полузащитник "Динамо" Матье Вальбуэна вышел на замену на 74-й минуте.

"Фенербахче" на данный момент занимает только 15-е место, имея в активе девять очков.

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10-й тур

"Фенербахче" - "Анкарагюджю" - 1:3 (0:1)

Голы: Фрай, 89 - Фати, 35, Эзденч, 74, с пенальти, Эль Кабир, 77