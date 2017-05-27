"Фенербахче" сыграл вничью с "Трабзонспором", Нойштедтер остался в запасе

"Фенербахче" сыграл вничью с "Трабзонспором" в матче 33-го тура чемпионата Турции - 1:1. Защитник сборной России Роман Нойштедтер остался в запасе. Полный матч провел экс-защитник "Зенита" Мартин Шкртел, бывший нападающий "Спартака" Эммануэл Эменике был заменен на 72-й минуте.

Роман Нойштедтер в ближайшее время присоединится к сборной России, которая проходит подготовку к Кубку конфедераций-2017. Он вошел в расширнную заявку на турнир.

Чемпионат Турции

Суперлига

33-й тур

"Фенербахче" - "Трабзонспор" - 1:1 (1:0)

Голы: Соу, 23 (1:0). Вего, 54 (1:1).

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