"Фенербахче" сыграл вничью с "Трабзонспором", Нойштедтер остался в запасе

"Фенербахче" сыграл вничью с "Трабзонспором" в матче 33-го тура чемпионата Турции - 1:1. Защитник сборной России Роман Нойштедтер остался в запасе. Полный матч провел экс-защитник "Зенита" Мартин Шкртел, бывший нападающий "Спартака" Эммануэл Эменике был заменен на 72-й минуте.
Роман Нойштедтер в ближайшее время присоединится к сборной России, которая проходит подготовку к Кубку конфедераций-2017. Он вошел в расширнную заявку на турнир.
Чемпионат Турции
Суперлига
33-й тур
"Фенербахче" - "Трабзонспор" - 1:1 (1:0)
Голы: Соу, 23 (1:0). Вего, 54 (1:1).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/turkey/super/2016-2017/