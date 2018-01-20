"Фенербахче" с Нойштедтером вырвал победу у "Гезтепе" и вышел в лидеры чемпионата Турции

"Фенербахче" обыграл "Гезтепе" в матче 18-го тура чемпионата Турции - 2:1. Победный мяч стамбульцы забили на 90-й минуте матча. В обороне "Фенербахче" полный матч отыграли игрок сборной России Роман Нойштедтер и экс-защитник "Зенита" Мартин Шкртел. Бывший хавбек "Зенита" Жулиану был заменен во втором тайме, а экс-капитан "Динамо" Матье Вальбуэна вышел на замену. В составе "Гезтепе" 90 минут отыграл бывший нападающий "Крыльев Советов" Адис Яхович.

В другом поединке "Генчлербирлиги" одолел "Карабюкспор" - 2:0. Счет открыл экс-форвард "Локомотива" Петар Шкулетич, также в составе команды 90 минут отыграл бывший защитник "Крыльев Советов" Сергей Политевич.

"Османлыспор" и "Малатьяспор" сыграли вничью - 0:0. Экс-голкипер "Динамо" Жидрунас Карчемарскас отыграл на ноль полный поединок.

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Суперлига

18-й тур

"Османлыспор" - "Малатьяспор" - 0:0

"Карабюкспор" - "Генчлербирлиги" - 0:2 (0:0)

Голы: Шкулетич, 60 (0:1). Чифтчи, 90+3 (0:2).

"Фенербахче" - "Гезтепе" - 2:1 (1:0)

Голы: Фернандау, 15 (0:1). Бийого, 59 (1:1). Косанович, 90 (2:1).