"Фенербахче" с Нойштедтером упустил победу на 91-й минуте и остался в зоне вылета

"Фенербахче" и "Эрзурум" сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Турции - 2:2. Стамбульцы упустили победу на 91-й минуте. После 16 игр обе команды с 15 очками идут в зоне вылета - на 16-м и 17-м месте из 18 команд.

Второй гол в составе "Фенербахче" провел бывший защитник "Зенита" Мартин Шкртел с передачи экс-капитана "Динамо" Матье Вальбуэна. Пару в центре обороны Шкртелу составил защитник сборной России Роман Нойштедтер.

"Фенербахче" - соперник "Зенита" по 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч пройдет 12 февраля в Стамбуле, ответный - в Санкт-Петербурге 21 февраля.

Чемпионат Турции

Суперлига

16-й тур

"Фенербахче" - "Эрзурум" - 2:2 (2:0)

Голы: А. Айю, 18 (1:0). Шкртел, 27 (2:0). Бассан, 48 (2:1). Ти, 90+1 (2:2).