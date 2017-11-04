"Фенербахче" с Нойштедтером сыграл вничью с "Османлыспором", Жулиану забил гол

"Фенербахче" не смог обыграть "Османлыспор" в матче 11-го тура чемпионата Турции - 1:1. За "канареек" гол забил бывший игрок "Зенита" Жулиану.

Все 90 минут в составе "Фенербахче" провели защитник сборной России Роман Нойштедтер, его партнер по центру обороны Нету, форвард Жулиану (оба ранее выступали в "Зените"). Бвший хавбек "Динамо" Матье Вальбуэна покинул поле на 10-й минуте встречи, вместо него появился Алпер Потук.

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9-й тур

"Османлыспор" - "Фенербахче" 1:1 (0:1)

Голы: Жулиану, 7 (0:1). Умар, 89 (1:1).