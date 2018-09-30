"Фенербахче" с Нойштедтером разгромлен новичком турецкой суперлиги

Новичок турецкой суперлиги "Ризеспор" разгромил "Фенербахче" в матче 7-го тура чемпионата - 3:0. В составе стамбульцев 90 минут отыграл защитник сборной России Роман Нойштедтер.

Вице-чемпион прошлого сезона "Фенербахче" на данный момент занимает 14-е место в таблице из 18 участников.

В другой встрече "Сивасспор" победил "Бурсаспор" благодаря дублю бывшего форварда сборной Бразилии Робинью. На замену в состве победителей вышел бывший хавбек "Ахмата" Габриэль Торже.

Чемпионат Турции

Суперлига

7-й тур

"Сивасспор" - "Бурсаспор" - 2:0 (1:0)

Голы: Робинью, 34 (1:0). Робинью, 90+1 (2:0).

"Гезтепе" - "Коньяспор" - 3:2 (2:0)

Голы: Джером, 24 (1:0). Езтекин, 41 (2:0). Ятабаре, 49 (2:1). Каштру, 61 (3:1). Шахинер, 90+5 (3:2).

"Ризеспор" - "Фенербахче" - 3:0 (3:0)

Голы: Мурики, 30 (1:0). Умар, 35 (2:0). Самудио, 41 (3:0).