"Фенербахче" с Нойштедтером разгромил "Сивасспор" с Дьяковым, Вагнер Лав забил за "Аланьяспор"

"Фенербахче" в матче 12-го тура чемпионата Турции разгромил "Сивасспор" – 4:1. Хет-трик оформил вышедший на замену Роберто Сольдадо. В составе победителей полный поединок отыграл защитник сборной России Роман Нойштедтер, а за соперника также 90 минут провел другой российский игрок центра обороны – Виталий Дьяков. За "Фенер" также 90 минут провели бывшие футболисты "Зенита" Мартин Шкртел и Жулиану.
В другом поединке "Аланьяспор" обыграла "Малатьяспор" благодаря голу экс-форварда ЦСКА Вагнера Лав.
"Генчлербирлиги" дома уступил "Кайсериспору", бывший нападающий "Локомотива" Петар Шкулетич провел на поле в составе хозяев 90 минут. Его одноклубник, экс-защитник "Крыльев Советов" Сергей Политевич пропускал встречу из-за перебора желтых карточек.
Самым насыщенным на события стал поединок "Трабзонспора" и "Османлыспора". Команды забили 7 голов, причем защитник "Трабзонспора" Жоау Перейра забил два мяча в свои ворота. В поединке в составе хозяев также приняли участие экс-игроки "Локомотива" Ян Дюрица и Даме Ндой. Последний стал автором одного из голов. Экс-защитник "Зенита" и "Динамо" Томаш Губочан остался в запасе, как и голкипер "Османлыспора" Жидрунас Карчемарскас, также защищавший цвета бело-голубых. Решающий же гол Бурак Йылмаз провел с пенальти на четвертой добавленной минуте.
Чемпионат Турции
Суперлига
12-й тур
"Фенербахче" – "Сивасспор" – 4:1 (1:0)
Голы: Дирар, 31 (1:0). Бифума, 47 (1:1). Сольдадо, 61 (2:1). Сольдадо, 77 (3:1). Сольдадо, 81 (4:1)
Удаление: Бифума (С), 64.
"Аланьяспор" – "Малатьяспор" – 1:0 (0:0)
Гол: Вагнер Лав, 50.
"Генчлербирлиги" – "Кайсериспор" – 1:2 (1:1)
Голы: Булут, 28 (0:1). Параиба, 32 (1:1). Болдрин, 58 (1:2).
"Трабзонспор" – "Османлыспор" – 4:3 (2:2)
Голы: Чагыран, 7 (0:1). Жоау Перейра, 28 – в свои ворота (0:2). Ндой, 39 (1:2). Бурак Йылмаз, 41 (2:2). Жоау Перейра, 57 – в свои ворота (2:3). Языджы, 70 (3:3). Бурак Йылмаз, 90+4 – с пенальти (4:3).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/turkey/super/2017-2018/
- Вагнер Лав
- Фенербахче (Футбол)
- Мартин Шкртел
- Томаш Губочан
- Ян Дюрица
- Даме Ндой
- Роберто Сольдадо
- Трабзонспор
- Роман Нойштедтер
- Сивасспор
- Бурак Йылмаз
- Виталий Дьяков
- Петар Шкулетич
- Жулиану Виктор де Паула
- Османлыспор
- Аланьяспор
- Кайсериспор
- Жидрунас Карчемарскас
- Сергей Политевич
- Генчлербирлиги