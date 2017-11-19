"Фенербахче" с Нойштедтером разгромил "Сивасспор" с Дьяковым, Вагнер Лав забил за "Аланьяспор"

"Фенербахче" в матче 12-го тура чемпионата Турции разгромил "Сивасспор" – 4:1. Хет-трик оформил вышедший на замену Роберто Сольдадо. В составе победителей полный поединок отыграл защитник сборной России Роман Нойштедтер, а за соперника также 90 минут провел другой российский игрок центра обороны – Виталий Дьяков. За "Фенер" также 90 минут провели бывшие футболисты "Зенита" Мартин Шкртел и Жулиану.

В другом поединке "Аланьяспор" обыграла "Малатьяспор" благодаря голу экс-форварда ЦСКА Вагнера Лав.

"Генчлербирлиги" дома уступил "Кайсериспору", бывший нападающий "Локомотива" Петар Шкулетич провел на поле в составе хозяев 90 минут. Его одноклубник, экс-защитник "Крыльев Советов" Сергей Политевич пропускал встречу из-за перебора желтых карточек.

Самым насыщенным на события стал поединок "Трабзонспора" и "Османлыспора". Команды забили 7 голов, причем защитник "Трабзонспора" Жоау Перейра забил два мяча в свои ворота. В поединке в составе хозяев также приняли участие экс-игроки "Локомотива" Ян Дюрица и Даме Ндой. Последний стал автором одного из голов. Экс-защитник "Зенита" и "Динамо" Томаш Губочан остался в запасе, как и голкипер "Османлыспора" Жидрунас Карчемарскас, также защищавший цвета бело-голубых. Решающий же гол Бурак Йылмаз​ провел с пенальти на четвертой добавленной минуте.

Чемпионат Турции

Суперлига

12-й тур

"Фенербахче" – "Сивасспор" – 4:1 (1:0)

Голы: Дирар, 31 (1:0). Бифума, 47 (1:1). Сольдадо, 61 (2:1). Сольдадо, 77 (3:1). Сольдадо, 81 (4:1)

Удаление: Бифума (С), 64.

"Аланьяспор" – "Малатьяспор" – 1:0 (0:0)

Гол: Вагнер Лав, 50.

"Генчлербирлиги" – "Кайсериспор" – 1:2 (1:1)

Голы: Булут, 28 (0:1). Параиба, 32 (1:1). Болдрин, 58 (1:2).

"Трабзонспор" – "Османлыспор" – 4:3 (2:2)

Голы: Чагыран, 7 (0:1). Жоау Перейра, 28 – в свои ворота (0:2). Ндой, 39 (1:2). Бурак Йылмаз, 41 (2:2). Жоау Перейра, 57 – в свои ворота (2:3). Языджы, 70 (3:3). Бурак Йылмаз, 90+4 – с пенальти (4:3).