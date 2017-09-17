"Фенербахче" с Нойштедтером разгромил клуб Вагнера Лав, Жулиану забил 1-й гол в Турции

"Фенербахче" победил "Аланьяспор" в матче 5-го тура чемпионата Турции - 4:1. В составе стамбульцев дубль оформил бывший капитан "Динамо" Матье Вальбуэна, а экс-хавбек "Зенита" Жулиану забил первый гол в составе "Фенербахче". Защитник сборной России Роман Нойштедтер провел полный поединок.

"Аланияспор" забил единственный мяч после передачи бывшего форварда ЦСКА Вагнера Лав.

В другом поединке "Гезтепе" одолел "Генчлербирлиги", в составе гостей гол забил экс-форвард "Локомотива" Петар Шкулетич, а полный поединок провел бывший защитник "Крыльев Советов" Сергей Политевич. Решающий мяч провел Адис Яхович, также ранее защищавший цвета "Крыльев Советов".

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5-й тур

"Аланьяспор" - "Фенербахче" - 1:4 (1:2)

Голы: Янссен, 16 (0:1). Акбада, 42 (1:1). Вальбуэна, 45+2 (1:2). Жулиану, 58 - с пенальти (1:3). Вальбуэна, 90+5 (1:4).

"Гезтепе" - "Генчлербирлиги" - 3:2 (2:1)

Голы: Скарьоне, 36 (1:0). Биньоль, 38 (2:0). Шкулетич, 41 (2:1). Яхович, 75 (3:1). Озкан, 87 (3:2).