"Фенербахче" с Нойштедтером разгромил "Касымпашу" и догнал "Галатасарай"

"Фенербахче" разгромил "Касымпашу" в матче 31-го тура чемпионата Турции. В составе стамбульцев один из голов провел экс-капитан "Динамо" Матье Вальбуэна. А единственный мяч "Касымпаши" в свои ворота забил бывший защитник "Зенита" Мартин Шкртел. Вместе с ним в центре обороны вышел защитник сборной России Роман Нойштедтер. Кроме того, в атаке команды появился экс-форвард "Зенита" Жулиану.
"Фенербахче" догнал по очкам лидера турнирной таблицы "Галатасарай", однако последние провели на игру меньше.
В другом матче "Аланьяспор" взял верх на "Кайсериспором", экс-игрок "Краснодара" и "Динамо" Вандерсон остался в запасе победителей.
"Сивасспор" с экс-хавбеком "Локомотива" Дельвином Ндинга с минимальным счетом одолел "Генчлербирлиги", за который 90 минут отыграл бывший защитник "Крыльев Советов" белорус Сергей Политевич.
Наконец "Трабзонспор" вырвал победу в гостях у "Антальяспора" со счетом 2:1. За хозяев в стартовом составе появились экс-игроки "Локо" Шарлес и Майкон, а на замену вышел бывший игрок "Динамо" Вильям Венкер. У победителей полную встречу отыграл экс-защитник "Зенита" и "Динамо" Томаш Губочан, а на замену появился бывший нападающий "Локомотива" Даме Ндой. Его экс-партнер по московской команде Ян Дюрица остался в запасе.
Чемпионат Турции
Суперлига
32-й тур
"Касымпаша" - "Фенербахче" - 1:4 (0:1)
Голы: Соуза, 31 (0:1). Шкртел, 52 - в свои ворота (1:1). Озбайраклы, 64 (1:2). Вальбуэна, 74 (1:3). Янссен, 90+4 (1:4).
"Кайсериспор" - "Аланьяспор" - 1:2 (0:0)
Голы: Карака, 46 (0:1). Болдрин, 77 (1:1). Дуглас, 86 - с пенальти (1:2).
Удаление: Сэпунару (К), 85.
"Сивасспор" - "Генчлербирлиги" - 1:0 (1:0)
Гол: Арслан, 18.
"Антальяспор" - "Трабзонспор" - 1:2 (1:1)
Голы: Гюрал, 6 (1:0). Йылмаз, 40 - с пенальти (1:1). Языджы, 62 (1:2).
Дополнительная информация
- Крылья Советов См
- Шарлес да Силва
- Маркес Майкон
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- Фенербахче (Футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Мартин Шкртел
- Краснодар
- Ян Дюрица
- Матье Вальбуэна
- Даме Ндой
- Галатасарай (Футбол)
- Трабзонспор
- Роман Нойштедтер
- Сивасспор
- Вандерсон ду Карму
- Вильям Венкер
- Дельвин Ндинга
- Жулиану Виктор де Паула
- Антальяспор
- Касымпаша
- Аланьяспор
- Кайсериспор
- Сергей Политевич
- Генчлербирлиги