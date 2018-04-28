"Фенербахче" с Нойштедтером разгромил "Касымпашу" и догнал "Галатасарай"

"Фенербахче" разгромил "Касымпашу" в матче 31-го тура чемпионата Турции. В составе стамбульцев один из голов провел экс-капитан "Динамо" Матье Вальбуэна. А единственный мяч "Касымпаши" в свои ворота забил бывший защитник "Зенита" Мартин Шкртел. Вместе с ним в центре обороны вышел защитник сборной России Роман Нойштедтер. Кроме того, в атаке команды появился экс-форвард "Зенита" Жулиану.

"Фенербахче" догнал по очкам лидера турнирной таблицы "Галатасарай", однако последние провели на игру меньше.

В другом матче "Аланьяспор" взял верх на "Кайсериспором", экс-игрок "Краснодара" и "Динамо" Вандерсон остался в запасе победителей.

"Сивасспор" с экс-хавбеком "Локомотива" Дельвином Ндинга с минимальным счетом одолел "Генчлербирлиги", за который 90 минут отыграл бывший защитник "Крыльев Советов" белорус Сергей Политевич.

Наконец "Трабзонспор" вырвал победу в гостях у "Антальяспора" со счетом 2:1. За хозяев в стартовом составе появились экс-игроки "Локо" Шарлес и Майкон, а на замену вышел бывший игрок "Динамо" Вильям Венкер. У победителей полную встречу отыграл экс-защитник "Зенита" и "Динамо" Томаш Губочан, а на замену появился бывший нападающий "Локомотива" Даме Ндой. Его экс-партнер по московской команде Ян Дюрица остался в запасе.

Чемпионат Турции

Суперлига

32-й тур

"Касымпаша" - "Фенербахче" - 1:4 (0:1)

Голы: Соуза, 31 (0:1). Шкртел, 52 - в свои ворота (1:1). Озбайраклы, 64 (1:2). Вальбуэна, 74 (1:3). Янссен, 90+4 (1:4).

"Кайсериспор" - "Аланьяспор" - 1:2 (0:0)

Голы: Карака, 46 (0:1). Болдрин, 77 (1:1). Дуглас, 86 - с пенальти (1:2).

Удаление: Сэпунару (К), 85.

"Сивасспор" - "Генчлербирлиги" - 1:0 (1:0)

Гол: Арслан, 18.

"Антальяспор" - "Трабзонспор" - 1:2 (1:1)

Голы: Гюрал, 6 (1:0). Йылмаз, 40 - с пенальти (1:1). Языджы, 62 (1:2).