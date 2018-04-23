"Фенербахче" с Нойштедтером разгромил "Антальяспор". Чемпионат Турции ждет безумная концовка

"Фенербахче" разгромил "Антальяспор" в матче 30-го тура чемпионата Турции. В центре обороны стамбульцев 90 минут провели игрок сборной России Роман Нойштедтер и бывший защитник "Зенита" Мартин Шкртел. Также во встрече приняли участие экс-игрок "Зенита" Жулиану и экс-капитан "Динамо" Матье Вальбуэна. Оба они забили по мячу.
За "Антальяспор" полный матч отыграли бывшие футболисты "Локомотива" Майкон и Шарлес.
В турецкой суперлиге за четыре тура до конца сезона на чемпионство претендуют сразу четыре команды, причем все представляют Стамбул. Лидер таблицы "Галатасарай" имеет в активе 63 очка. По 62 очка у "Бешикташа" и "Истанбул ББ". У "Фенербахче" 60 очков. Примечательно, что в составе трех лидеров чемпионата есть бывшие футболисты российских клубов. Помимо группы игроков у "Фенербахче", это футболисты "Бешикташа" Джанер Эркин и Вагнер Лав (оба - экс-ЦСКА), а также защитник "Истанбул ББ" Александр Епуряну (экс-"Москва", "Динамо", "Крылья Советов", "Анжи").
Чемпионат Турции
Суперлига
30-й тур
"Фенербахче" - "Антальяспор" - 4:1 (2:1)
Голы: Шаэшуэ, 14 (1:0). Сольдадо, 20 (2:0). Дукара, 36 (2:1). Жулиану, 62 (3:1). Вальбуэна, 90 (4:1).
Соперники лидеров чемпионата в оставшихся турах
"Галатасарай": "Бешикташ" (д), "Акхисар" (г), "Малатьяспор" (д), "Гезтепе" (г).
"Бешикташ": "Галатасарай" (г), "Кайсериспор" (д), "Османлыспор" (г), "Сивасспор" (д).
"Истанбул ББ": "Османлыспор" (г), "Сивасспор" (д), "Антальяспор" (г), "Касымпаша" (д).
"Фенербахче": "Касымпаша" (г), "Бурсаспор" (д), "Карабюкспор" (г), "Коньяспор" (д).
Дополнительная информация
- Крылья Советов См
- Анжи
- Шарлес да Силва
- Александр Епуряну
- Маркес Майкон
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Вагнер Лав
- Фенербахче (Футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Мартин Шкртел
- Матье Вальбуэна
- Бешикташ (Футбол)
- Москва
- Галатасарай (Футбол)
- Роман Нойштедтер
- Джанер Эркин
- Жулиану Виктор де Паула
- Антальяспор
- Истанбул ББ