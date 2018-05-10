"Фенербахче" с Нойштедтером проиграл в финале Кубка Турции

"Акхисар" победил "Фенербахче" в финале Кубка Турции. Это первый трофей в истории клуба. В центре обороны "Фенербахче" 90 минут отыграли защитник сборной России Роман Нойштедтер и экс-игрок "Зенита" Мартин Шкртел. Также полный матч провел другой бывший футболист питерцев Жулиану, а экс-капитан "Динамо" Матье Вальбуэна вышел на замену на 67-й минуте. Третий бывший игрок "Зенита" Нету был включен в заявку, но на поле не появился.

В составе "Акхисара" Кубок Турции выиграл экс-форвард "Кубани" Евгений Селезнев. Игрок присоединился к команде в текущем сезоне, отметился 9 голами в 20 играх, но на финал заявлен не был.

Кубок Турции

Финал

"Акхисар" - "Фенербахче" - 3:2 (1:0)

Голы: Лопеш, 32 (1:0). Фернандау, 56 (1:1). Сиссоко, 70 (2:1). Барбоза, 81 (3:1). Соуза, 86 (3:2).

"Акхисар": Озтюрк, Лопеш, Османпаша, Юмлу, Байрам, Айдоду, Сиссоко, Айык (Нункеу, 51), Барбоза, Чевикер (Келеш, 80), Челик (Ташделен, 90).

"Фенербахче": Демирел, Озбайраклы, НОЙШТЕДТЕР, Шкртел, Калдырым, Потук (Фернандау, 46), Топал, Соуза, Шаэшуэ (Янссен, 87), Сольдадо (Вальбуэна, 67), Жулиану.

Предупреждения: Айдоду, 52. Янссен, 90+2.

Судья: Джюнейт Чакыр.