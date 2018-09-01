"Фенербахче" с Нойштедтером проиграл третий матч чемпионата Турции подряд, Шкртел забил автогол

"Фенербахче" проиграл "Кайсериспору" в домашнем матче 4-го тура турецкой суперлиги - 2:3. В центре обороны стамбульцев 90 минут отыграли защитник сборной России Роман Нойштедтер и экс-игрок "Зенита" Мартин Шкртел. В стартовом составе также на поле вышел бывший капитан "Динамо" Матье Вальбуэна.

Вице-чемпион Турции проиграл уже третий матч чемпионата подряд, а ранее вылетел из Лиги чемпионов, уступив в 3-м отборочном раунде "Бенфике" (1:0, 1:1). Всего в этом сезоне "Фенеру" удалось одержать только одну победу.

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4-й тур

"Фенербахче" - "Кайсериспор" - 2:3 (1:0)

Голы: Айю, 13 (1:0). Менса, 52 (1:1). Слимани, 57 (2:1). Шкртел, 61 - в свои ворота (2:2). Шери, 70 (2:3).