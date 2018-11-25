"Фенербахче" с Нойштедтером проиграл "Трабзонспору". От зоны вылета - 1 очко

"Фенербахче" проиграл "Трабзонспору" в матче 13-го тура чемпионата Турции – 1:2. В составе стамбульцев 90 минут провел защитник сборной России Роман Нойштедтер. С ним в центре обороны сыграл экс-игрок "Зенита" Мартин Шкртел. В стартовом составе вышел также бывший капитан "Динамо" Матье Вальбуэна, который был заменен на 73-й минуте.

"Фенербахче", в прошлом сезоне ставший вторым, занимает 15-е место с 13 очками. У находящегося в зоне вылета "Акхисара" 12 очков.

В другой встрече "Сивасспор" с бывшим форвардом "Ахмата" Габриэлем Торже сыграл вничью с "Ризеспором"​ – 1:1.

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13-й тур

"Сивасспор" – "Ризеспор" – 1:1 (0:0)

Голы: Мурики, 60 (0:1). Брас, 76 (1:1).

"Акхисар" – "Бурсаспор" – 2:4 (2:1)

Голы: Маню, 8 (1:0). Айык, 39 (2:0). Найир, 45+1 (2:1). Найир, 65 (2:2). Латовлевич, 85 (2:3). Кешкин, 90+5 (2:4).

"Касымпаша" – "Малатьяспор" – 3:0 (1:0)

Голы: Диане, 6 (1:0). Жозуэ Са, 57 (2:0). Диане, 84 (3:0).

Незабитый пенальти: Трезеге (К), 18.

"Трабзонспор" – "Фенербахче" – 2:1 (0:0)

Голы: Новак, 50 (1:0). Соса, 75 (2:0). Фрей, 82 (2:1).

Незабитый пенальти: Родальега (Т), 26.