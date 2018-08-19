"Фенербахче" с Нойштедтером проиграл "Малатьяспору"

"Фенербахче" уступил "Малатьяспору" в матче 2-го тура чемпионата Турции – 0:1. В обороне стамбульцев 90 минут отыграли защитник сборной России Роман Нойштедтер и бывший футболист "Зенита" Мартин Шкртел. На замену появился экс-капитан "Динамо" Матье Вальбуэна, а еще один бывший игрок "Зенита" Жулиану остался в запасе. В составе "Малатьяспора" на замену появился экс-хавбек "Мордовии" Митчелл Дональд.

"Бурсаспор" дома сыграл вничью с "Кайсериспором" – 0:0. В стартовом составе хозяев появился экс-форвард "Ахмата" Богдан Станку, которого заменил новичок команды, бывший нападающий ЦСКА Томаш Нецид.

Наконец "Антальяспор" и "Коньяспор" сыграли результативную ничью – 3:3. В стартовом составе "Антальяспора" вышли Вильям Венкер (экс-"Динамо") и Майкон (экс-"Локомотив"), ставший автором одного из голов. За "Коньяспор" 90 минут провел экс-форвард "Крыльев Советов" Адис Яхович.

Чемпионат Турции

Суперлига

2-й тур

"Бурсаспор" – "Кайсериспор" – 0:0

"Антальяспор" – "Коньяспор" – 3:3 (1:2)

Голы: Анжелу, 8 (1:0). Шахинер, 39 (1:1). Фофана, 45+1 (1:2). Шахинер, 53 (1:3). Майкон, 67 (2:3). Анжелу, 75 (3:3).

Удаление: Евтович (К), 90+2.

"Малатьяспор" – "Фенербахче" – 1:0 (0:0).

Гол: Алексич, 70.