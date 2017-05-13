"Фенербахче" с Нойштедтером проиграл команде Это'О

В матче 31-го тура чемпионата Турции "Фенербахче" на своем поле уступил "Антальяспору" – 0:1. Все 90 минут на поле у стамбульцев провел защитник сборной России Роман Нойштедтер, отметившись желтой карточкой. У гостей в старте вышел экс-форвард "Баварии", "Интера" и "Анжи" Самюэль Это'О. Его команда идет на шестом месте в турнирной таблице. "Фенер" остался третьим.

В другом поединке "Трабзонспор" на выезде сыграл вничью с "Аданаспором" (1:1). Результативной передачей у гостей отметился бывший нападающий "Локомотива" Даме Ндой. Его команда занимает пятую строчку в таблице. "Аданаспор" идет последним.

Чемпионат Турции

31-й тур

"Фенербахче" – "Антальяспор" – 0:1 (0:0)

Гол: Кадах, 47.

"Аданаспор" – "Трабзонспор" – 1:1 (1:1)

Голы: Языджи, 20 (0:1). Ренан, 31 (1:1).