"Фенербахче" с Нойштедтером проиграл команде Это'О

В матче 31-го тура чемпионата Турции "Фенербахче" на своем поле уступил "Антальяспору" – 0:1. Все 90 минут на поле у стамбульцев провел защитник сборной России Роман Нойштедтер, отметившись желтой карточкой. У гостей в старте вышел экс-форвард "Баварии", "Интера" и "Анжи" Самюэль Это'О. Его команда идет на шестом месте в турнирной таблице. "Фенер" остался третьим.
В другом поединке "Трабзонспор" на выезде сыграл вничью с "Аданаспором" (1:1). Результативной передачей у гостей отметился бывший нападающий "Локомотива" Даме Ндой. Его команда занимает пятую строчку в таблице. "Аданаспор" идет последним.
Чемпионат Турции
31-й тур
"Фенербахче" – "Антальяспор" – 0:1 (0:0)
Гол: Кадах, 47.
"Аданаспор" – "Трабзонспор" – 1:1 (1:1)
Голы: Языджи, 20 (0:1). Ренан, 31 (1:1).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/turkey/super/2016-2017/