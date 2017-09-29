"Фенербахче" с Нойштедтером проиграл "Акхисару"

"Фенербахче" проиграл "Акхисару" в матче 7-го тура чемпионата Турции - 0:1. В составе стамбульцев полный поединок провел защитник Роман Нойштедтер, вызванный в сборную России на контрольные матчи с Ираном и Кореей. Также 90 минут отыграл бывший хавбек "Зенита" Жулиану, экс-капитан "Динамо" Матье Вальбуэна вышел в "старте" и был заменен, а экс-защитник "Зенита" Мартин Шкртел был удален с поля. Еще один бывший игрок обороны питерцев Луиш Нету пропускал встречу из-за дисквалификации.

Чемпионат Турции

Суперлига

7-й тур

"Акхисар" - "Фенербахче" - 1:0 (0:0)

Гол: Айык, 60.

Удаления: Потук (Ф), 82. Шкртел (Ф), 87.