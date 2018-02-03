"Фенербахче" с Нойштедтером потерял очки в игре с "Генчлербирлиги"

"Фенербахче" и "Генчлербирлиги" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Турции - 2:2. Хавбек стамбульцев Набиль Дирар забил по голу в свои и чужие ворота. В составе "Фенербахче" полный матч провели защитник сборной России Роман Нойштедтер и экс-капитан "Динамо" Матье Вальбуэна. Бывшие игроки "Зенита" Жулиану, Мартин Шкртел и Нету пропускали встречу из-за травм.

За "Генчлербирлиги" 90 минут отыграл экс-защитник "Крыльев Советов" Сергей Политевич.

В другой встрече "Антальяспор" взяла верх над "Малатьяспором". В составе победителей появились бывшие футболисты "Локомотива" Майкон и Шарлес.

Чемпионат Турции

Суперлига

20-й тур

"Карабюкспор" - "Аланьяспор" - 1:0 (0:0)

Гол: Алексе, 79.

"Антальяспор" - "Малатьяспор" - 3:1 (1:1)

Голы: Кадах, 9 - с пенальти (1:0). Кара, 45+2 (1:1). Кадах, 66 (2:1). Эль-Кабир, 90+2 (3:1).

Удаление: Шебаке (М), 51.

"Фенербахче" - "Генчлербирлиги" - 2:2 (0:1)

Голы: Дирар, 45 - в свои ворота (0:1). Потук, 46 (1:1). Дирар, 61 (2:1). Милинкович, 69 (2:2).