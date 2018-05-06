"Фенербахче" с Нойштедтером победил "Бурсаспор" и идет вторым в чемпионате Турции

"Фенербахче" обыграл "Бурсаспор" в матче 32-го тура бундеслиги. В составе стамбульцев в центре обороны 90 минут отыграли защитник сборной России Роман Нойштедтер и бывший игрок "Зенита" Мартин Шкртел. Также на поле появились еще один экс-игрок питерцев Жулиану и экс-капитан "Динамо" Матье Вальбуэна. "Фенербахче" идет на втором месте после "Галатасарая".

В другой встрече "Антальяспор" победил "Генчлербирлиги". В стартовом составе победителей на поле вышли бывшие игроки "Локомотива" Майкон и Шарлес, а также экс-хавбек "Динамо" Вильям Венкер. У "Генчлербирлиги" 90 минут отыграли бывший защитник "Крыльев Советов" Сергей Политевич и бывший форвард "Локомотива" Петар Шкулетич.

В еще одной игре "Галатасарай" одолел "Акхисар" и оторвался от "Фенербахче" на 3 очка за два тура до конца сезона. За "Акхисар" полную игру провел экс-форвард "Кубани" Евгений Селезнев.

Чемпионат Турции

Суперлига

32-й тур

"Генчлербирлиги" - "Антальяспор" - 0:1 (0:0)

Гол: Дукара, 78.

"Фенербахче" - "Бурсаспор" - 2:1 (0:0)

Голы: Соялп, 69 (0:1). Соу, 71 - в свои ворота (1:1). Фернандау, 90 (2:1).

Удаления: Тити (Б), 83. Канатсызкуш (Б), 84.

"Акхисар" - "Галатасарай" - 1:2 (0:2)

Голы: Родригес, 15 (0:1). Родригес, 18 (0:2). Азиз, 50 - в свои ворота (1:2).

Незабитые пенальти: Айдоду (А), 33. Гомис (Г), 90+2.

Удаление: Лукач (А), 90.