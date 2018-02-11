"Фенербахче" с Нойштедтером обыграл лидера чемпионата, Это'О забил первый гол за "Коньяспор"

"Фенербахче" обыграл "Истанбул ББ" в матче 21-го тура чемпионата Турции. В составе победителей первые игры после травм провели бывшие игроки "Зенита" Жулиану и Нету. Компанию последнему в центре обороны составил защитник сборной России Роман Нойштедтер, а экс-капитан "Динамо" Матье Вальбуэна остался в запасе. Еще один бывший футболист "Зенита" Мартин Шкртел продолжает восстанавливаться от травмы, как и основной игрок "Истанбул ББ" Александр Епуряну (экс-"Москва", "Динамо", "Крылья Советов" и "Анжи").

"Истанбул ББ", несмотря на поражение, сохранил лидерство в таблице, но отставание "Галатасарая" и "Фенербахче" составляет уже 2 очка, а "Бешикташа" – 3. "Галатасарай", к тому же, провел на игру меньше.

В другой встрече тура "Акхисар" с минимальным счетом одолел "Бурсаспор". В стартовом составе хозяев вышел бывший форвард "Кубани" Евгений Селезнев. За "Бурсаспор" играли два бывших игрока "Ахмата" – Богдан Станку и Георге Грозав.

"Сивасспор", в составе которого 90 минут отыграл бывший хавбек "Локомотива" Дельвин Ндинга, сыграл вничью с "Кайсериспором". Российский защитник гостей Виталий Дьяков остался в запасе. За "Сивасспор" свой первый мяч забил бывший форвард сборной Бразилии Робинью.

"Коньяспор" обыграл "Аланьяспор", в составе которого на замену вышел экс-игрок "Краснодара" и "Динамо" Вандерсон. Свой первый мяч за "Коньяспор" провел экс-капитан "Анжи" Самюэль Это'О, для которого эта игра стала второй в новом клубе.

Чемпионат Турции

Суперлига

21-й тур

"Акхисар" – "Бурсаспор" – 1:0 (1:0)

Гол: Юмлу, 24.

"Кайсериспор" – "Сивасспор" – 1:1 (0:0)

Голы: Робинью, 53 (0:1). Булут, 66 (1:1).

"Аланьяспор" – "Коньяспор" – 1:2 (1:2)

Голы: Это'О, 21 – с пенальти (0:1). Дуглас, 25 (1:1). Шахинер, 40 (1:2).

Удаление: Моке (К), 64.

"Истанбул ББ" – "Фенербахче" – 0:2 (0:1)

Голы: Фернандау, 32 (0:1). Фернандау, 56 (0:2).