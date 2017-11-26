"Фенербахче" с Нойштедтером обыграл "Антальяспор" с Это'О благодаря голу Жулиану

"Фенербахче" обыграл "Антальяспор" в матче 13-го тура чемпионата Турции. Единственный мяч забил бывший хавбек "Зенита" Жулиану. Также в стартовом составе стамбульцев на поле появились защитник сборной России Роман Нойштедтер, экс-игрок "Зенита" Мартин Шкртел, а на замену вышел бывший капитан "Динамо" Матье Вальбуэна.

В составе "Антальяспора" также сыграли четыре футболиста, имевшие отношение к России: Шарлес, Майкон (оба играли за "Локомотив"), Вильям Венкер (экс-"Динамо") и бывший капитан "Анжи" Самюэль Это'О. "Фенербахче" вышел в таблице на третье место, догнав по очкам "Бешикташ". От лидирующего "Галатасарая" клуб Нойштедтера и компании отделяет 6 очков, а от "Истанбул ББ" - 3.

В другой встрече дня "Бурсаспор" победил "Карабюкспор" - 2:1. В стартовом составе гостей вышли бывшие хавбеки "Терека" Георге Грозав и Габриэль Торже, а также Евгений Селезнев, ранее защищавший цвета "Кубани". Все были заменены по ходу поединка.

Еще в одном матче "Трабзонспор" на выезде переиграл "Сивасспор". В составе гостей появились Ян Дюрица, Даме Ндой (оба - экс-"Локомотив") и Томаш Губочан (экс-"Зенит" и "Динамо"). За "Сивасспор" сыграл еще один бывший игрок "Локо" Дельвин Ндинга, а вот российкий защитник Виталий Дьяков остался в запасе.



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13-й тур

"Антальяспор" - "Фенербахче" - 0:1 (0:1)

Гол: Жулиану, 45.

"Бурсаспор" - "Карабюкспор" - 2:1 (2:0)

Голы: Бехич, 12 (1:0). Башдаш, 45 - в свои ворота (2:0). Ятабаре, 81 (2:1).

"Сивасспор" - "Трабзонспор" - 1:2 (1:1)

Голы: Йылмаз, 13 (0:1). Демир, 32 (1:1). Йокулсу, 83 (1:2).

"Касымпаша" - "Коньяспор" - 2:1 (1:0)

Голы: Эдуок, 12 (1:0). Хадзиахметович, 56 (1:1). Омеруо, 90 (2:1).