00:00 | Футбол — Зарубежные

"Фенербахче" с Нойштедтером и Вальбуэна сыграл вничью с "Гезтепе", Шкртел забил


В матче 1-го тура чемпионата Турции "Фенербахче" на выезде разделил очки с "Гезтепе" – 2:2. От поражения стамбульцев спас экс-игрок "Зенита" и "Ливерпуля" Мартин Шкртел. В стартовом составе гостей вышли защитник сборной России Роман Нойштедтер, замененный на 85-й минуте, бывший хавбек "Динамо" Матье Вальбуэна.

Чемпионат Турции

1-й тур

"Гезтепе" – "Фенербахче" – 2:2 (1:1)

Голы: Потук, 5 (0:1). Кастро, 8 (1:1). Скарионе, 57 (2:1). Шкртел, 64 (2:2).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/turkey/super/2017-2018/

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий