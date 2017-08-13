"Фенербахче" с Нойштедтером и Вальбуэна сыграл вничью с "Гезтепе", Шкртел забил

В матче 1-го тура чемпионата Турции "Фенербахче" на выезде разделил очки с "Гезтепе" – 2:2. От поражения стамбульцев спас экс-игрок "Зенита" и "Ливерпуля" Мартин Шкртел. В стартовом составе гостей вышли защитник сборной России Роман Нойштедтер, замененный на 85-й минуте, бывший хавбек "Динамо" Матье Вальбуэна.
Чемпионат Турции
1-й тур
"Гезтепе" – "Фенербахче" – 2:2 (1:1)
Голы: Потук, 5 (0:1). Кастро, 8 (1:1). Скарионе, 57 (2:1). Шкртел, 64 (2:2).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/turkey/super/2017-2018/
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