"Фенербахче" с Нойштедтером и "Сивасспор" с Дьяковым одержали победы в Кубке Турции

"Фенербахче" разгромил на своем поле "Адана Демирспор" (6:0) в первом матче 1/16 финала Кубка Турции. Хет-трик оформил Алпер Потук. Все 90 минут на поле в составе хозяев провели игрок сборной России Роман Нойштедтер и экс-защитник "Зенита" Луиш Нету.
Бывший хавбек "Динамо" Матье Вальбуэна вышел в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте. Еще один экс-футболист "Зенита" Мартин Шкртел остался в запасе хозяев.
В другом поединке "Карабюкспор" дома одолел "Истанбулспор" (2:1). Один из голов у хозяев записал на свой счет бывший форвард "Кубани" Евгений Селезнев. Полузащитники Георге Грозав и Габриэль Торже, выступавшие за "Терек", вышли у победителей на замену.
"Буджаспор" на выезде уступил "Сивасспору" (1:2). У хозяев все 90 минут на поле провел россиянин Виталий Дьяков, известный по выступлениям за "Ростов" и "Динамо".
Ответные матчи состоятся 13 декабря.
Кубок Турции
1/16 финала
Первые матчи
"Фенербахче" – "Аданадемирспор" – 6:0 (3:0)
"Карабюкспор" – "Истанбулспор" – 2:1 (2:0)
"Сивасспор" – "Буджаспор" – 2:1 (0:0)
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- Фенербахче (Футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Мартин Шкртел
- Матье Вальбуэна
- Роман Нойштедтер
- Сивасспор
- Виталий Дьяков
- Луиш Нету
- Евгений Селезнев
- Алпер Потук
- Габриэль Торже
- Георге Грозав
- Карабюкспор