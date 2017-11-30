"Фенербахче" с Нойштедтером и "Сивасспор" с Дьяковым одержали победы в Кубке Турции

"Фенербахче" разгромил на своем поле "Адана Демирспор" (6:0) в первом матче 1/16 финала Кубка Турции. Хет-трик оформил Алпер Потук. Все 90 минут на поле в составе хозяев провели игрок сборной России Роман Нойштедтер и экс-защитник "Зенита" Луиш Нету.

Бывший хавбек "Динамо" Матье Вальбуэна вышел в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте. Еще один экс-футболист "Зенита" Мартин Шкртел остался в запасе хозяев.

В другом поединке "Карабюкспор" дома одолел "Истанбулспор" (2:1). Один из голов у хозяев записал на свой счет бывший форвард "Кубани" Евгений Селезнев. Полузащитники Георге Грозав и Габриэль Торже, выступавшие за "Терек", вышли у победителей на замену.

"Буджаспор" на выезде уступил "Сивасспору" (1:2). У хозяев все 90 минут на поле провел россиянин Виталий Дьяков, известный по выступлениям за "Ростов" и "Динамо".

Ответные матчи состоятся 13 декабря.

Кубок Турции

1/16 финала

Первые матчи

"Фенербахче" – "Аданадемирспор" – 6:0 (3:0)

"Карабюкспор" – "Истанбулспор" – 2:1 (2:0)

"Сивасспор" – "Буджаспор" – 2:1 (0:0)