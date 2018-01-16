"Фенербахче" с Нойшедтером - в четвертьфинале Кубка Турции

"Фенербахче" вышел в четвертьфинал Кубка Турции. В ответном матче 1/8 финала клуб обыграл "Истанбулспор" благодаря голу экс-хавбека "Зенита" Жулиану. Первый поединок "Фенербахче" также выиграл 2:0. В ответном матче, помимо Жулиану, также приняли участие бывший игрок обороны "Зенита" Мартин Шкртел и защитник сборной России Роман Нойштедтер. Экс-капитан "Динамо" Матье Вальбуэна остался в запасе.

"Генчлербирлиги" уступил "Бурсаспору" (1:2), но вышел в следующую стадию благодаря голу на выезде, который провел экс-форвард "Локомотива" Петар Шкулетич.

"Коньяспор" сыграл вничью с "Трабзонспором", в составе которого появился бывший защитник "Зенита" и "Динамо" Томаш Губочан, а также экс-форвард "Локомотива" Даме Ндой. Экс-защитник "Локо" Ян Дюрица остался сегодня в запасе.

Кубок Турции

1/8 финала

Ответные матчи

"Бурсаспор" - "Генчлербирлиги" - 2:1 (1:1)

Голы: Шкулетич, 19 (0:1). Агу, 33 (1:1). Эрдоган, 49 (2:1).

Первый матч - 0:1

"Трабзонспор" - "Коньяспор" - 1:1 (0:1)

Голы: Шахинер, 24 (0:1). Родальега, 80 (1:1).

Первый матч - 0:1

"Истанбулспор" - "Фенербахче" - 0:1 (0:0)

Гол: Жулиану, 89.

Первый матч - 0:2