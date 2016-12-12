"Фенербахче" проиграл "Антальяспору" в чемпионате Турции

"Фенербахче" в матче 14-го тура чемпионата Турции проиграл "Антальяспору" со счетом 0:1. Единственный гол забил Йекта Куртулуш, а результативную передачу отдал экс-нападающий "Анжи" Самуэль Это'О.

"Фенербахче", являющийся соперником "Краснодара" по 1/16 финала Лиги Европы, занимает четвертое место в турнирной таблице (25 очков), отставая от лидирующего "Истанбул Башакшехир" на 7 очков. "Антальяспор" занимает 9-е место (19 очков).

Чемпионат Турции

Суперлига

14-й тур

"Антальяспор" - "Фенербахче" - 1:0 (0:0)

Гол: Куртулуш, 65.