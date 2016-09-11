21:49 | ФУТБОЛ — Зарубежные

"Фенербахче" Нойштедтера уступил "Бурсаспору"

0
0
0

"Фенербахче" на своем поле потерпел поражение от "Бурсаспора" в матче 3-го тура чемпионата Турции. Автором единственного гола во встрече на 33-й минуте стал Пабло Баталья. Таким образом, на счету подопечных Дика Адвоката после 3-х игр всего 1 очко (2 поражения и 1 ничья).

Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер, выступающий за стамбульский клуб, вышел на поле в стартовом составе, а на 77-й минуте был заменен на форварда Эммануэла Эменике.

Чемпионат Турции

Суперлига

3-й тур

"Фенербахче" (Стамбул) - "Бурсаспор" (Бурса) - 0:1 (0:1)

Гол: Баталья, 33.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/turkey/super/2016-2017/

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ