"Фенербахче" Нойштедтера уступил "Бурсаспору"

"Фенербахче" на своем поле потерпел поражение от "Бурсаспора" в матче 3-го тура чемпионата Турции. Автором единственного гола во встрече на 33-й минуте стал Пабло Баталья. Таким образом, на счету подопечных Дика Адвоката после 3-х игр всего 1 очко (2 поражения и 1 ничья).

Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер, выступающий за стамбульский клуб, вышел на поле в стартовом составе, а на 77-й минуте был заменен на форварда Эммануэла Эменике.

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3-й тур

"Фенербахче" (Стамбул) - "Бурсаспор" (Бурса) - 0:1 (0:1)

Гол: Баталья, 33.