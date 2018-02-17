"Фенербахче" Нойштедтера разгромил "Аланьяспор" благодаря дублю Жулиану

"Фенербахче" разгромил "Аланьяспор" в матче 22-го тура чемпионата Турции. Дубль оформил бывший хавбек "Зенита" Жулиану. Первый мяч он провел с передачи экс-капитана "Динамо" Матье Вальбуэна. В центре обороны стамбульцев 90 минут отыграли защитник сборной России Роман Нойштедтер и экс-футболист "Зенита" Нету. В концовке встречи в составе "Аланьяспора" появился экс-форвард "Краснодара" и "Динамо" Вандерсон.

В другой встрече "Антальяспор" победил "Кайсериспор". В стартовом составе победителей появился экс-хавбек "Локомотива" Шарлес, которого на 90-й минуте заменил бывший футболист "Динамо" Вильям Венкер.

Еще в одном матче "Сивасспор" одолел дома "Османлыспор" - 3:2. В составе хозяев появился бывший хавбек "Локо" Дельвин Ндинга, а также экс-форвард сборной Бразилии Робинью, который сделал дубль. Ворота "Османлыспора" защищал Жидрунас Карчемарскас, ранее выступавший в "Динамо".

Чемпионат Турции

Суперлига

22-й тур

"Антальяспор" - "Кайсериспор" - 2:1 (0:0)

Голы: Гюрал, 60 (1:0). Булут, 80 (1:1). Булут, 89 (2:1).

"Сивасспор" - "Османлыспор" - 3:2 (1:0)

Голы: Робинью, 24 (1:0). Чикаллеши, 61 (1:1). Чагыран, 71 - с пенальти (1:2). Робинью, 82 (2:2). Гохи, 90+1 (3:2).

"Фенербахче" - "Аланьяспор" - 3:0 (2:0)

Голы: Жулиану, 20 (1:0). Фернандау, 27 (2:0). Жулиану, 60 (3:0).